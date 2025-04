Visa: BPA en hausse de 10% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 6% à 5,4 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2024-25, soit 2,76 dollars par action (+10%), pour des revenus en croissance de 9% à 9,6 milliards.



Le groupe de solutions de paiement explique que cette croissance des revenus s'appuie sur des dynamiques vigoureuses de ses volumes de paiements (+8%), de ses volumes transfrontaliers (+13%) et de ses transactions traitées (+9%).



'Les dépenses des consommateurs demeurent résilientes, même avec l'incertitude macroéconomique', souligne Visa, dont le conseil d'administration a autorisé en avril un nouveau programme de rachat d'actions pluriannuel de 30 milliards de dollars.





Valeurs associées VISA RG-A 341,160 USD NYSE +1,05%