Visa bat les attentes, mais la hausse des coûts tempère la performance

Visa a dépassé les attentes au troisième trimestre de son exercice 2026, sans provoquer de réaction marquée du marché dans les échanges électroniques, alors que le géant mondial des paiements a dégagé un chiffre d'affaires net de 11,63 MdsUSD, en hausse de 14% sur un an, contre 11,4 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 3,32 dollars, contre un consensus de 3,233 dollars, tandis que l'activité est restée robuste avec des volumes de paiements en progression de 10%, des transactions traitées en hausse de 10% et des volumes transfrontaliers hors Europe en croissance de 12%.

Si la publication dépasse les attentes en première lecture, elle apparaît toutefois moins convaincante sous la surface puisque la croissance du bénéfice ajusté ralentit à 11%, contre 20% au trimestre précédent, alors même que l'activité transactionnelle accélère. Les dépenses opérationnelles ajustées ont progressé de 17% et les incitations versées aux clients de 18%, tandis que les revenus issus des transactions internationales n'ont augmenté que de 6%, malgré la vigueur persistante des flux transfrontaliers.

Cette pression sur les coûts intervient au moment où Visa prévoit de supprimer environ 7% de ses effectifs, soit près de 2 600 postes, principalement dans la technologie et le développement de produits, afin d'améliorer son efficacité et de réallouer davantage de ressources vers les activités jugées les plus porteuses.

Dans le même temps, le spécialiste américain des infrastructures de paiement cherche à se positionner sur les nouveaux rails financiers avec sa Visa Stablecoin Platform, destinée aux institutions financières et fintechs souhaitant émettre, transférer et gérer des stablecoins. L'enjeu des prochains trimestres porte donc moins sur la demande, toujours robuste, que sur la capacité de Visa à restaurer davantage de levier opérationnel tout en finançant les investissements susceptibles de redéfinir progressivement son propre marché.