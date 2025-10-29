Visa augmente de 14% son dividende trimestriel
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:18
Sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25, le groupe de solutions de paiement a engrangé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 10% à 2,98 USD par action, pour des revenus en croissance de 12% à 10,7 MdsUSD.
Cette croissance des revenus s'est appuyée sur des dynamiques toujours vigoureuses de ses volumes de paiements (+9%), de ses volumes transfrontaliers (+12%) et de ses transactions traitées (+10%), à dollar constant.
Sur l'ensemble de l'exercice, Visa a ainsi vu son BPA ajusté croître de 14% à 11,47 USD, pour des revenus en progression de 11% à 40 MdsUSD, 'soulignant le caractère durable de son modèle d'affaires diversifié', selon son CEO Ryan Ryan McInerney.
Valeurs associées
|347,420 USD
|NYSE
|-0,19%
