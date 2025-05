Visa: Antony Cahill nommé CEO des activités en Europe information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 13:52









(CercleFinance.com) - Visa a annoncé mardi la nomination d'Antony Cahill en

tant que nouveau directeur général de ses opérations européennes, une décision dont la prise d'effet est prévue pour le début du mois de juin.



Cahill, dont le poste sera basé à Londres, succédera à Charlotte Hogg, qui été choisie pour devenir la directrice générale d'Alter Domus, une entreprise spécialisée dans les services aux sociétés de gestion en capital investissement.



Charlotte Hogg, qui est notamment passée par la Banque d'Angleterre, dirigeait les activités européennes de Visa depuis 2017.



Anthony Cahill était, depuis 2023, le président de l'activité de services à valeur ajoutée ('value-added services' ou VAS) de Visa, où il a superviisé le lancement de plus de 200 nouveaux produits et services destinés aux clients de l'émetteur de cartes de paiement.



Sous sa direction, la division a crû de plus de 20% par an pour désormais représenter une activité de plus de neuf milliards de dollars.



Avant cela, Cahill avait occupé le poste de directeur général adjoint pour l'Europe, couvrant les 38 marchés de la région. Il avait rejoint Visa en 2018 après avoir été directeur des opérations chez National Australia Bank (NAB).





