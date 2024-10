Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: 100 millions de tokens émis en France en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Visa annonce avoir dépassé la barre des 100 millions de tokens émis en 2024, réalisation qui 'témoigne de la confiance des banques et des entreprises françaises dans les solutions de paiement sécurisées offertes par Visa'.



'La tokenisation, qui remplace les informations sensibles des cartes de paiement par des identifiants numériques uniques ou 'tokens', offre une couche supplémentaire de sécurité contre la fraude', explique le groupe de solutions de paiement.



Les tokens peuvent être utilisés notamment pour les paiements en ligne, les paiements mobiles et les services de portefeuille numérique. Actuellement, 29% de toutes les transactions traitées par Visa utilisent des tokens.





Valeurs associées VISA RG-A 278,65 USD NYSE +0,31%