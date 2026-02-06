 Aller au contenu principal
Virtus Investment Partners en baisse après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 19:04

6 février -

** Les actions de la société de gestion d'investissements Virtus Investment Partners VRTS.N chutent de 4,43 % à 144,28 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 208 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 décembre, contre 234 millions de dollars un an plus tôt

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre est de 6,50 $ pour les trois mois terminés le 31 décembre, contre un bénéfice par action ajusté de 7,50 $ un an plus tôt

** Les ventes institutionnelles ont chuté à 1,4 milliard de dollars, contre 2,0 milliards de dollars au troisième trimestre, reflétant une demande plus faible dans un contexte de réduction des émissions d'obligations de prêts garantis

** 1 analyste sur 4 considère l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold" et 2 comme "sell"; leur PT médian est de 169,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, VRTS a baissé de 24,8% au cours des 12 derniers mois.

