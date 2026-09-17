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Virtualware choisie par le Korean Education Group pour sa plateforme VIROO
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 09:55
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Virtualware, société spécialisée dans les logiciels industriels basés sur la 3D, annonce avoir signé un protocole d'accord avec son partenaire sud-coréen GlobePoint et le Korean Education Group (KEG), l'un des principaux groupes d'enseignement privé de Corée du Sud.

Fort de près de vingt ans d'expérience dans la conception et la mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement professionnel couvrant un large éventail de disciplines, KEG accompagne plus de 1,8 million d'étudiants à travers un réseau national de 64 campus et 8 marques d'académies spécialisées.

Ce protocole vise à déployer la plateforme logicielle phare de Virtualware, VIROO, au sein de l'écosystème éducatif de KEG, couvrant notamment la formation professionnelle, les académies numériques, les formations en informatique et en développement de jeux vidéo, les programmes d'apprentissage axés sur l'industrie ainsi que les initiatives d'enseignement supérieur.

Ce partenariat établit un cadre de coopération destiné à soutenir la stratégie de KEG, intitulée "Vision 2030 : Une ère de nouvelles possibilités", grâce aux technologies 3D immersives en temps réel et à VIROO. Cette stratégie vise à faire passer le chiffre d'affaires de KEG de 200 milliards de wons (130 MEUR) à 500 milliards de wons (325 MEUR).

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