Virtu, un important teneur de marché, doit payer une amende de 2,5 millions de dollars à la SEC pour les données de transactions de ses clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Virtu Financial VIRT.N va payer une amende de 2,5 millions de dollars pour régler les accusations de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) selon lesquelles le grand teneur de marché a permis à presque tous les employés de son unité de courtage d'accéder à des informations confidentielles sur les clients et leurs transactions.

L'unité de courtage Virtu Americas, qui, selon la SEC, a traité environ 25 % des ordres de marché des investisseurs particuliers américains au cours de la période concernée, n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles, a déclaré la SEC mercredi. Le juge John Koeltl, du district de Manhattan, a approuvé l'accord. Dans une plainte civile déposée en septembre 2023, la SEC a déclaré que Virtu a dit à plusieurs reprises aux clients qu'il utilisait des "barrières d'information" et une "séparation systémique entre les groupes d'affaires" pour protéger leurs informations matérielles non publiques.

La SEC a déclaré que c'était faux, car les employés du courtier-négociant ont pu, de janvier 2018 à avril 2019, accéder aux noms des clients, ainsi qu'aux noms, aux prix et aux volumes des titres que les clients ont achetés et vendus, en utilisant un "nom d'utilisateur générique et un mot de passe largement connus et fréquemment partagés".

Virtu, basé à Manhattan, n'a pas fait de commentaire immédiat sur le règlement.

Elle a déclaré qu'elle avait volontairement divulgué à la SEC en 2019 que les données commerciales pourraient avoir été accessibles à plus d'employés que prévu, et que cela coïncidait avec une migration d'une entreprise récemment acquise dans une base de données d'arrière-guichet.