Virkkunen, cheffe de la direction technologique de l'UE, rencontre le fabricant de puces Nexperia sur fond d'inquiétudes concernant l'approvisionnement
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du texte) par Foo Yun Chee

Henna Virkkunen, cheffe de la technologie de l'UE, rencontrera le fabricant de puces Nexperia vendredi, a-t-elle déclaré sur X, alors que l'on s'inquiète de l'aggravation de la pénurie d'approvisionnement liée à l'entreprise néerlandaise.

"Demain, rencontre avec @Nexperia. Des leçons importantes sont tirées pour notre #ChipsAct 2.0 prévu pour le début de 2026", a déclaré Virkkunen sur X.

Elle avait organisé des réunions virtuelles avec les directeurs généraux d'Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics, NXP NXPI.O et Acea ACE.MI plus tôt dans la journée de jeudi.

Nexperia, qui appartient à la société chinoise Wingtech

600745.SS , est sous les feux de la rampe depuis que le gouvernement néerlandais a pris, au début du mois, le contrôle de la société.

Selon certaines sources, ce rachat a été motivée par des inquiétudes concernant le démantèlement des activités européennes de l'entreprise par son ancien directeur général et la délocalisation de la production en Chine.

Pékin a ensuite réagi en empêchant les produits Nexperia de quitter la Chine, ce qui a incité l'entreprise néerlandaise à dire aux constructeurs automobiles qu'elle ne pouvait plus garantir l'approvisionnement. Cette mesure a également suscité la nervosité dans d'autres secteurs.

Nexperia fabrique des puces de contrôle de puissance de base, telles que des transistors et des diodes. Ces puces ne coûtent que quelques centimes à l'achat, mais elles sont nécessaires dans presque tous les appareils qui utilisent de l'électricité et sont omniprésentes dans les voitures pour relier la batterie aux moteurs, pour les feux et les systèmes de freinage.

L'Europe a adopté en 2023 la loi sur les puces de l'UE (43 milliards d'euros, soit 50,15 milliards de dollars), qui vise à doubler la part de l'Union dans la production mondiale de puces pour la porter à 20 % d'ici à 2030 et à réduire sa dépendance à l'égard des fabricants de puces étrangers.

La Commission européenne réexaminera cette législation l'année prochaine et l'a provisoirement appelée "Chips Act 2".

(1 dollar = 0,8575 euro)

