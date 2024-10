Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: une campagne sismique acquise en Australie information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Viridien et SLB annoncent avoir récemment finalisé l'acquisition d'une nouvelle campagne sismique multi-clients dans le bassin Bonaparte, au large de la côte nord-ouest de l'Australie, qui a fait l'objet d'un soutien et d'un préfinancement du secteur.



Selon les deux groupes, ce jeu de données sismiques PSDM ultramodernes d'environ 6.760 km² résultant de cette étude permettra une évaluation approfondie de cette zone jugée très prometteuse et sous-explorée.



L'étude a déployé des streamers multi-composants Sercel Sentinel MS et le système de surveillance des mammifères marins Sercel QuietSea. Les données sont en cours de traitement et les résultats finaux seront disponibles au deuxième trimestre 2025.





Valeurs associées VIRIDIEN 34,19 EUR Euronext Paris +1,30%