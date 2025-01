Viridien remporte un contrat à Oman

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Viridien a reçu l’attribution d’un contrat de trois ans auprès de Petroleum Development Oman (PDO) pour la fourniture de services d'imagerie sismique terrestre haut de gamme dans son centre de traitement dédié (DPC) de Muscat, en Oman. Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre Viridien et PDO.Les experts en géophysique du centre Viridien de Muscat, son plus grand centre dédié au monde, utiliseront leurs derniers algorithmes propriétaires pour apporter des améliorations majeures dans l’imagerie de la bibliothèque de données sismiques.

