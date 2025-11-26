Viridien : pourquoi les analystes d'Oddo BHF conseillent eux aussi d'alléger les positions

CGG (Crédit: / CGG)

Le bureau de recherche revient de « surperformance » à « neutre » même si l'objectif de cours a été relevé à 100 euros compte tendu de la récente forte hausse de l'action.

Viridien perd près de 2% ce mercredi à la Bourse de Paris pour revenir vers les 95 euros. Le titre de la société parapétrolière dont la technologie permet de visionner le sous-sol en 3D et d'analyser les données pour accroître la productivité des gisements de pétrole est affecté par un changement de recommandation d'Oddo BHF, qui dégrade sa position de « surperformance » à « neutre » avec un objectif de cours pour autant relevé de 90 à 100 euros.

Une décision motivée par la récente envolée de l'action et compte tenu de craintes d'un fort excès d'offre de pétrole sur le marché début 2026, explique le cabinet dans une note publiée ce mercredi. Ce qui ne remet, quoi qu'il en soit, pas en question « tous les efforts faits par le groupe afin de réduire sa dette nette ». La séquence d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est abaissée de 15% en moyenne sur la période 2025-2027.

Surplus d'offre de pétrole

Oddo BHF se montre plus prudent pour son scénario de marché au titre de 2026, année pour laquelle le bureau de recherche table sur un surplus d'offre de pétrole, « ce qui pourrait peser sur les budgets de capex [investissements] des majors et des indépendantes pétrolières (pas vraiment sur ceux des compagnies pétrolières nationales) et plus particulièrement du côté de l'exploration ». D'autant que bon nombre de compagnies pétrolières ont déjà engagé des investissements futurs et incompressibles sur les années 2024-2025.

Dans ce contexte, Oddo BHF anticipe désormais un léger déclin du chiffre d'affaires de Viridien en 2026, compte tenu de moindres fees, ce qui va pénaliser les facturations et l'Ebitda de la branche EDA (pour « Earth Data »), tout comme la cession d'une partie des activités américaines dans le second pôle SMO (ou d'équipements). En revanche, certains signes sont encourageants par la suite en vue d'une relance future des dépenses d'exploration (et de la sismique), même si, selon le cabinet, il est encore trop tôt pour valider un tel scénario de reprise dès 2026. « Le rapport de l'AIE sur l'accélération des taux de déclin des gisements au niveau mondial est un premier message pour une éventuelle relance des dépenses d'exploration, explique le bureau (...) Un autre signal est le fait que les réserves des IOC (International Oil Companies) soient passées en moyenne à entre 7/10 ans versus 10/13 par le passé ».

Nous avons conseillé des prises de bénéfices partielles à près de 110 euros au moment de l'annonce des résultats et prévisions de la société, qui avaient entraîné un bond de 40% de l'action. Il est trop tôt pour se repositionner.