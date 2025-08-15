Viridien: M Partners Capital sous les 5%
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 13:45
Ce franchissement résulte d'une cession d'actions Viridien sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 228.160 actions représentant autant de droits de vote, soit 3,18% du capital et 3,16% des droits de vote du groupe de géosciences.
Valeurs associées
|49,380 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
