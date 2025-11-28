Meurtre d'Arthur en 2021 dans une rixe: l'accusé condamné à 20 ans de réclusion

La cour d'assises de l'Essonne a condamné vendredi à 20 ans de réclusion criminelle José Mbondo pour le meurtre d'Arthur, tué en 2021 dans une rixe à Sainte-Geneviève-des-Bois, et pour des violences en réunion sur Amine, un ami d'Arthur.

L'accusation avait requis 22 ans contre lui.

Ce soir-là de juillet 2021, Arthur, 19 ans, et Amine, 18 ans, s'étaient rendus à Sainte-Geneviève sur un scooter volé.

Originaires de Saint-Michel-sur-Orge, les deux amis étaient venus sur place munis d'une arme à feu avec l'intention d'en découdre sur fond de rivalités récurrentes entre bande de jeunes des deux villes mitoyennes.

Ils ont vite été pris à partie par plusieurs personnes dans le quartier Saint-Hubert.

Blessé lors de la rixe, Amine est parvenu à s'enfuir mais Arthur a été passé à tabac avant d'être laissé à terre en partie dénudé par ses agresseurs. Inconscient, il a été transporté à l'hôpital, où il est décédé deux jours plus tard.

José Mbondo a été identifié sur l'une des vidéos filmées par les assaillants eux-mêmes et partagées sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées de commentaires menaçants ou humiliants envers le défunt.

L'ADN d'Arthur et d'Amine a par ailleurs été retrouvé sur des taches de sang sur le pantalon de l'accusé.

Interpellé une dizaine de jours après les faits, il a été placé placé en détention provisoire. S'il a reconnu sa participation à la rixe lors du procès, il a nié avoir porté les coups mortels.

En juin 2023, près de deux ans après la mort d'Arthur, trois suspects ont été mis en examen, un autre placé sous le statut de témoin assisté. Mais, à l'issue de l'instruction, ils ont bénéficié de non-lieux en l'absence de "charges suffisantes" au désarroi de la famille d'Arthur.

L'accusation avait requis 22 ans de réclusion criminelle à l'encontre de José Mbondo.

Après deux scènes de bagarre générale mercredi dans l'enceinte même du palais de justice entre bandes rivales de Saint-Michel et Sainte-Geneviève, le président de la cour a prononcé un huis clos, estimant que l'ordre public était menacé.

Suite aux échauffourées, sept personnes majeures ont été placées en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des violences et violences volontaires en réunion, a indiqué le parquet d'Evry à l'AFP.