Viridien : lancement de sa nouvelle marque

(AOF) - Viridien, ex-CGG, annonce ce lundi, lors de la conférence EAGE à Oslo, le lancement de sa nouvelle marque. Depuis l'annonce de sa nouvelle stratégie en 2018, le groupe a cédé ses activités d'acquisition de données et renforcé sa différenciation technologique dans ses cœurs de métiers, Geoscience, Earth Data et Sensing & Monitoring. a nouvelle marque Viridien rend "hommage à l'histoire, à la raison d’être et aux valeurs du Groupe, tout en affirmant ses aspirations de croissance pour l'avenir".

"Le nouveau logo mot-symbole de Viridien, dans les tons bleu et vert, rappelle l'expertise géo-scientifique du groupe et son engagement en faveur de la planète. Le mélange des couleurs terrestres représente également la forte valeur ajoutée de Viridien pour de meilleurs décisions et résultats de toutes les parties prenantes", précise un communiqué de presse.

