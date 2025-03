Viridien: lancement d'une offre d'obligations information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Viridien fait part du lancement d'une offre d'obligations seniors garanties à échéance en 2030 libellées à la fois en dollars et en euros, pour un montant nominal total équivalant à environ 950 millions de dollars.



Le groupe de géosciences a également signé des engagements pour une ligne de crédit renouvelable (RCF) d'un montant de 125 millions de dollars, garanti par les mêmes sûretés que les obligations, sur une base super senior.



Viridien entend utiliser le produit net de l'émission, ainsi que sa trésorerie disponible, pour acquitter et annuler ses obligations de second rang garanties arrivant à échéance en 2027 pour un montant total de 447,4 millions de dollars et 578,6 millions d'euros.





