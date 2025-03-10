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Viridien lance une émission d’obligations senior garanties à échéance en 2030
information fournie par Reuters 10/03/2025 à 09:50

Viridien SA VIRI.PA :

* LANCE UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE EN 2030 LIBELLÉES À LA FOIS EN DOLLARS AMÉRICAINS ET EN EUROS

* POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL ÉQUIVALANT À ENVIRON 950.000.000 DOLLARS AMÉRICAINS

* ENTEND UTILISER LE PRODUIT POUR ACQUITTER ET ANNULER SES OBLIGATIONS DE SECOND RANG GARANTIES ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2027

* A SIGNÉ DES ENGAGEMENTS POUR UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE D'UN MONTANT DE $125.000.000

Texte original nGNEGp2Tm Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 10:04

    un crédit renouvelable ?? Chez sofinco Lol..

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