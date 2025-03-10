Viridien lance une émission d’obligations senior garanties à échéance en 2030

Viridien SA VIRI.PA :
* LANCE UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE EN 2030 LIBELLÉES À LA FOIS EN DOLLARS AMÉRICAINS ET EN EUROS
* POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL ÉQUIVALANT À ENVIRON 950.000.000 DOLLARS AMÉRICAINS
* ENTEND UTILISER LE PRODUIT POUR ACQUITTER ET ANNULER SES OBLIGATIONS DE SECOND RANG GARANTIES ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2027
* A SIGNÉ DES ENGAGEMENTS POUR UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE D'UN MONTANT DE $125.000.000
Texte original nGNEGp2Tm Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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