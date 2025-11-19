 Aller au contenu principal
Viridien-Henning Berg nouveau DG, Sophie Zurquiyah restera présidente
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 07:47

Viridien VIRI.PA a annoncé mercredi la nomination d'Henning Berg comme directeur général, ainsi que le départ prochain de Sophie Zurquiyah de ses fonctions de direction, dans le cadre de la dissociation des rôles de gouvernance du fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières.

"Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du Conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit lors de l’Assemblée Générale de 2026", selon un communiqué.

Henning Berg rejoindra Viridien le 3 mars 2026 en tant que directeur des opérations, pour "une transition structurée et progressive vers le rôle de directeur général".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

VIRIDIEN
114,2000 EUR Euronext Paris -3,87%
