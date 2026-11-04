Viridien grimpe, la croissance de Geoscience compense la baisse du CA au T3

L'action Viridien VIRI.PA grimpe mercredi au lendemain de la publication des résultats trimestriels du fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières, la forte baisse du chiffre d'affaires ayant été compensée par le retour à la croissance de sa division Geoscience.

À la Bourse de Paris, vers 09h15 GMT, l'action progressait de 14,3% à 104,80 euros, se hissant au sommet de l'indice SBF 120 .SBF120

Le groupe a fait état mardi soir d'une baisse de 24% sur un an de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, plombé notamment par un net recul de l'activité Earth Data. L'activité Geoscience a cependant retrouvé la croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 3% sur un an à 112 millions d'euros.

"Si les conditions de marché restent contrastées selon nos activités, je suis particulièrement satisfait de la performance de Geoscience, qui renoue avec la croissance grâce à une bonne exécution opérationnelle, ayant permis la conversion du carnet de commandes en chiffre d’affaires", a déclaré mardi Henning Berg, directeur général de Viridien, cité dans un communiqué.

Selon Frédéric Lorec, analyste chez AlphaValue, ce segment montre qu'il "parvient enfin à transformer son carnet de commandes bien rempli en chiffre d'affaires". Il souligne notamment les travaux de retraitement haut de gamme entrepris par Viridien dans le golfe du Mexique et au Mexique, ainsi que la poursuite des activités en Guyane.

Néanmoins, le courtier souligne que l'Ebitda reste en baisse de 40%, en partie à cause de l'activité Earth Data, qui avait enregistré l'année dernière des commissions de transfert exceptionnelles. "La meilleure exécution au sein de Geoscience n’a pas encore compensé cette perte de contribution", nuance Frédéric Lorec.

Viridien a par ailleurs réaffirmé mardi ses perspectives annuelles, dont un objectif de flux de trésorerie net à hauteur de 100 millions de dollars.

"Compte tenu des commandes enregistrées par PEMEX et de celles en cours de conversion chez Geoscience, l'objectif semble réalisable", avise AlphaValue.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Clement Martinot, édité par Augustin Turpin)