Viridien grimpe au SBF 120 : le désendettement continu apprécié par les marchés

Viridien ( 12,21% à 102,90 euros) signe la seconde plus forte hausse du SBF 120 ce mercredi matin. Le marché salue le desendettement continu au 3e trimestre du fournisseur de technologies et de données de la Terre destinées aux compagnies énergétiques, ainsi que la confirmation de son objectif annuel de cash-flow net pour 2026. Il est fixé à 100 millions de dollars.

Un accueil boursier très favorable porté par le désendettement

Sur cette période de trois mois, la dette nette a reculé de 18% sur un an pour s'établir à 656 millions de dollars. Viridien reste pleinement engagé dans cette trajectoire financière, le cash-flow net généré étant en priorité affecté à la réduction de la dette. Fidèle à cette stratégie et aux dispositions de sa documentation obligataire, l'entreprise a annoncé un nouveau remboursement anticipé partiel de ses obligations en novembre, portant sur la tranche libellée en euros.

Des résultats opérationnels sous pression, contrebalancés par Geoscience

Mais derrière la nette amélioration du bilan, les résultats opérationnels du trimestre se révèlent nettement plus contrastés.

Le chiffre d'affaires consolidé IFRS s'est élevé à 236 MUSD, en repli de 12% en glissement annuel sur ce 3e trimestre. Toutefois, les revenus de son segment d'activité Geoscience (services et technologies d'expertise scientifique permettant d'analyser, d'imager et de modéliser le sous-sol terrestre à partir de données physiques) renoue avec la croissance : 3% sur un an à 112 MUSD et 17% par rapport au 2e trimestre. Cette progression des revenus de ce pôle d'activité sont portés par une bonne exécution des projets et la conversion du carnet de commandes, dans un contexte commercial qui reste solide et marqué par un niveau élevé d'engagement des clients.

En revanche, la rentabilité opérationnelle subit un net coup d'arrêt. L'EBITDAs ajusté des activités ressort à 100 MUSD (- 40% sur un an), pénalisé par une base de comparaison défavorable liée à des commissions de transfert exceptionnelles au 3e trimestre 2025. Pour sa part, l'EBITDAs comptable a reculé de 18% sur un an à 98 MUSD. Le résultat d'exploitation a dévissé de 84% sur un an à 13 MUSD.

Une génération de trésorerie conforme aux objectifs annuels

En dépit de cette érosion de la rentabilité, la génération de cash demeure robuste sur les neuf premiers mois.

Sur ce 3e trimestre, la génération de trésorerie disponible a atteint 35 MUSD, en recul de 33% en rythme annuel. Ce montant porte le cumul à 67 MUSD sur les neuf premiers mois de l'exercice (contre 62 MUSD un an plus tôt), soutenu par la performance de la division Geoscience et par la normalisation du besoin en fonds de roulement.

Cette bonne tenue des flux de trésorerie conforte la direction : le directeur général, Henning Berg, a réitéré sa confiance pour la clôture de l'exercice 2026 et l'année 2027, confirmant la cible d'un cash-flow net annuel de 100 MUSD.

Les réserves d'AlphaValue

Malgré cet optimisme de la direction, certains analystes restent sceptiques. Commentant cette publication trimestrielle, AlphaValue se montre prudent maintient sa recommandation Réduire. Le bureau d'études souligne en effet que "le bilan et la génération de trésorerie s'améliorent, mais pas les résultats : le résultat d'exploitation selon les IFRS s'établit à 13 MUSD de dollars au 3e trimestre, le carnet de commandes de Geoscience, à 283 MUSD, reste inférieur aux 306 MUSD de juin, et notre prévision d'EBIT de 196 MUSD pour 2026 est hors d'atteinte.

Alphavalue ajoute que "les prochains tests de Viridien porteront sur :

- le redressement du carnet de commandes de Geoscience au-delà de 306 MUSD grâce à de nouveaux contrats ;

- la première attribution saoudienne d'un premier contrat de méga-équipage attendue en novembre

- un plan chiffré de réduction des coûts pour la division Sensing & Monitoring (activité historique d'équipementier, principalement commercialisée sous la marque Sercel).

Au-delà de ces défis à court terme, le marché laisse entrevoir des perspectives plus favorables.

Viridien observe des signes de reprise du cycle d'investissement offshore, tiré à la fois par l'exploration de nouvelles zones géographiques et par l'optimisation des bassins matures face aux enjeux de sécurité énergétique.

Cette dynamique commerciale favorable et l'intérêt grandissant des clients confortent le groupe dans l'anticipation d'un environnement plus porteur au 4e trimestre 2026, appelé à s'amplifier au cours de l'exercice 2027.