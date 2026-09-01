Viridien grimpe après une note favorable de Goldman Sachs

Goldman Sachs démarre le suivi de Viridien avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours fixé à 118 euros. "Nous y voyons une opportunité unique de profiter de la reprise des dépenses mondiales dans l'exploration pétrolière. Après sa transformation (l'ex-CGG), la société s'est réinventée en passant d'un modèle lourd en investissements matériels à une franchise technologique de pointe dans les géosciences", explique la banque américaine dans une note d'analyse pour justifier sa décision. Suite à cette recommandation, l'action Viridien bondit de 3,82% à 91,15 euros, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120 ce mardi.

A la suite de sa restructuration, le groupe occupe aujourd'hui des positions de leader dans trois domaines d'expertise : l'imagerie du sous-sol (Geoscience), les données géologiques (Earth Data) et l'équipement sismique (SMO, via sa filiale Sercel).

Selon Goldman Sachs, "le marché sous-estime la qualité de la branche Geoscience, le potentiel de hausse de ses profits porté par le redressement du secteur sismique ainsi que le désendettement progressif de son bilan." La banque américaine prévoit d'ailleurs une croissance annuelle moyenne de 8% du flux de trésorerie opérationnel hors BFR sur la période 2026-2030.

Un secteur pétrolier contraint de réinvestir dans ses réserves

La thèse d'investissement de Goldman Sachs repose sur plusieurs piliers clés :

- un nouveau cycle d'investissement pétrolier : après une longue période de sous-investissement, le secteur pétrolier entame une nouvelle phase de dépenses pour renouveler ses réserves. La durée de vie des réserves prouvées a chuté de 25% depuis 2013, et les investissements par baril restent 40% en dessous de leur sommet historique. Les investisseurs commencent à récompenser les entreprises qui réinvestissent. Ce contexte garantit une reprise durable de l'activité sismique pour Viridien.

- leader mondial de l'imagerie du sous-sol : la branche Geoscience est le principal moteur de cette recommandation. Sa part de marché mondiale dépasse 50% (et plus de 70% sur l'imagerie spécialisée OBN), contre 41% en 2020. L'entreprise bénéficie d'une avance technologique protégée par plus de 300 doctorants, des algorithmes propriétaires, de l'IA et une puissance de calcul massive en partenariat avec NVIDIA. "La division Geoscience représente environ 64% de notre valorisation globale", signale Goldman Sachs.

- reprise de l'activité Earth Data et potentiel de la branche Equipements (SMO) : Earth Data va bénéficier de la hausse des dépenses d'exploration grâce à sa bibliothèque de données d'une valeur nette de 499 millions de dollars, financée de manière très rigoureuse (pré-financée à au moins 80%). Parallèlement, la branche Equipements (Sercel) détient environ 50% du marché mondial des équipements sismiques, mais ses résultats restent très en dessous de leurs plus-hauts historiques. La flotte mondiale de navires sismiques s'étant fortement réduite, la moindre accélération de l'exploration en mer peut créer une hausse très nette des résultats de Sercel.

- une opportunité à bon prix : l'action Viridien a baissé de 20% depuis janvier 2026 en raison des inquiétudes du marché sur sa dette et sur des perspectives 2026 plus modestes. L'action se négocie aujourd'hui à 3,1 fois son EBITDA prévisionnel à 12 mois.

Une valorisation attrayante en vue du rebond de 2027

Après cette récente baisse, Goldman Sachs voit un point d'entrée très attractif avant la reprise des bénéfices attendue dès 2027.

"En appliquant un multiple cible de 3,6x l'EBITDA estimé pour 2027, nous fixons un objectif de cours à 12 mois de 118 EUR, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 43%" , fait savoir la société américaine de services financiers.