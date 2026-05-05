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Viridien : génération de trésorerie solide et poursuite du désendettement
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:11

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 214 millions de dollars soit un repli de 29% en glissement annuel. Cette baisse des revenus reflète un début d'année lent comme anticipé, auquel s'est ajoutée l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, affectant les activités de SMO (Sensing and Monitoring) et de GEO (Geoscience).

Sur cette période, le groupe a généré un cash-flow net de 26 MUSD contre -20 MUSD au premier trimestre 2025, grâce à une gestion rigoureuse de la trésorerie et à une bonne maîtrise du recouvrement clients.

La profitabilité est en recul de 47% sur un an, en raison de la baisse d'activité, avec un EBITDAs ajusté des activités de 76 MUSD.

En outre, Viridien a poursuivi la réduction de sa dette nette (hors IFRS 16). Elle a été ramenée à 702 MUSD contre 735 MUSD à fin décembre 2025, après un remboursement additionnel de 40,7 MUSD réalisé en mars sur la tranche obligataire libellée en dollars.

La situation au Moyen-Orient demeure incertaine et Viridien continue de suivre de près l'évolution des événements.

"Si certains retards dans les attributions de projets pourraient persister à court terme, ils relèvent principalement d'effets de calendrier plutôt que d'un affaiblissement de la demande sous-jacente", explique le groupe spécialisé dans l'exploration du sous-sol et les énergies fossiles.

"Au-delà du court terme, les fondamentaux structurels restent favorables. Les tensions actuelles soulignent l'importance de la sécurité énergétique et de la diversification des approvisionnements. Combinés à l'accélération du déclin des champs et à une longue période de sous-investissement, ces facteurs devraient soutenir un nouveau cycle de dépenses d'exploration, tant dans les bassins frontières que matures", signale le groupe, par ailleurs.

Dans ce contexte, il confirme son objectif 2026 de génération de cash-flow net de 100 MUSD, avec une saisonnalité similaire à celle de 2025.

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