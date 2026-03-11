Viridien et BGP signent un accord avec la République coopérative du Guyana

Viridien SA VIRI.PA :
* ET BGP SIGNENT UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA
* UN ACCORD POUR LANCER UN VASTE PROGRAMME MULTI-CLIENTS D’ACQUISITION ET D’IMAGERIE SISMIQUE 3D
* DE NOUVELLES DONNÉES SERONT ACQUISES PAR BGP ET UNE IMAGERIE SISMIQUE SERA RÉALISÉE PAR VIRIDIEN
Texte original [https://tinyurl.com/57p4wjnd] Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
