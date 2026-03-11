 Aller au contenu principal
Viridien et BGP signent un accord avec la République coopérative du Guyana
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:41

Viridien SA VIRI.PA :

* ET BGP SIGNENT UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

* UN ACCORD POUR LANCER UN VASTE PROGRAMME MULTI-CLIENTS D’ACQUISITION ET D’IMAGERIE SISMIQUE 3D

* DE NOUVELLES DONNÉES SERONT ACQUISES PAR BGP ET UNE IMAGERIE SISMIQUE SERA RÉALISÉE PAR VIRIDIEN

Texte original [https://tinyurl.com/57p4wjnd] Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VIRIDIEN
127,400 EUR Euronext Paris +1,11%
