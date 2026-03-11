Fort de deux nouveaux casinos, Partouche affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de casinos Partouche, fort depuis un an de deux nouveaux casinos à Cannes et au Bénin, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au premier trimestre, à 131,2 millions d'euros.

C'est "un trimestre satisfaisant, même lorsqu'on met de côté l'évolution liée à nos nouvelles entités, qu'elles soient à Cannes ou à Cotonou (Bénin)" a déclaré à l'AFP le président du directoire du groupe, Fabrice Paire.

Ces deux nouveaux casinos, "nous apportent toute satisfaction", a-t-il ajouté soulignant que "Cotonou a déjà atteint l'équilibre".

"Le petit modèle qu'on a souhaité développer sur le Bénin a montré qu'il était pertinent. Et de cette expérience, on est en train de regarder d'autres éventuels développements que nous pourrions faire sur le continent africain", a souligné Fabrice Paire.

Sur le premier trimestre de l'exercice décalé (de novembre à janvier), le produit brut des jeux (PBJ) du groupe, indicateur clé du secteur, soit la différence entre les mises des joueurs et leurs gains est en hausse de 3,4% à 189 millions d'euros, selon le communiqué.

À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette intervenue le 28 février 2025 et l’ouverture du casino de Cotonou au Bénin le 28 janvier 2025, le PBJ croit de 1,1% à 185 millions d'euros.

En France, le PBJ progresse de 2,2% à 166,4 millions d'euros "porté par toutes les formes de jeux: +0,5% pour les machines à sous, +3,1% pour les jeux de table non électroniques et +11,8% pour les formes électroniques de jeux".

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de 12,3%.

Par ailleurs, la promulgation de la loi de finances fin février a permis d’entériner la pérennisation des clubs de jeux parisiens.

Partouche avait obtenu l'autorisation du ministère de l'Intérieur de transférer son club de jeux parisien, situé rue de Berri près de l'avenue des Champs-Elysées, dans un nouvel immeuble avenue de la Grande Armée, près de l'Arc de Triomphe, qui accueillera également son futur siège, ce qui permettra de l'agrandir.

Le Partouche Casino Club, qui sera le plus grand établissement de la capitale, "ouvrira ses portes dans le courant du printemps", selon le communiqué.