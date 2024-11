Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: EBITDA ajusté en croissance de 7% à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Viridien publie au titre des neuf premiers mois de 2024 un cash-flow net de 34 millions de dollars, contre -15 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté en croissance de 7% à 298 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 3% à 778 millions.



'Nos résultats depuis le début de l'année démontrent la solidité de notre vision stratégique, avec des progrès significatifs dans le leadership technologique, la croissance des nouvelles activités et la génération de trésorerie', commente sa DG Sophie Zurquiyah.



'Geoscience s'est particulièrement distingué par sa performance, tirant parti de sa différenciation claire, de sa technologie d'imagerie de pointe et de sa puissance de calcul pour atteindre un carnet de commandes record', précise-t-elle notamment.



Viridien confirme sa feuille de route financière 2024-25 et réitère ses objectifs pour l'année en cours, dont un chiffre d'affaires proche de celui de 2023 et un flux de trésorerie net prévu à un niveau similaire à celui de 2023.





