Viridien dévoile un nouveau programme de retraitement sismique

(AOF) - Viridien a annoncé un programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d’octroi de licences. Les données haut de gamme apporteront des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho. Les premiers résultats seront connus au premier trimestre 2026 et les produits finaux au troisième ou quatrième trimestre 2026.
