Viridien dévoile un nouveau programme de retraitement sismique
information fournie par AOF 10/12/2025 à 08:27

(AOF) - Viridien a annoncé un programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d’octroi de licences. Les données haut de gamme apporteront des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho. Les premiers résultats seront connus au premier trimestre 2026 et les produits finaux au troisième ou quatrième trimestre 2026.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

