(CercleFinance.com) - Viridien dévisse de -12,5% vers 33,5E, effaçant tous ses gains depuis le 22/10.

Mais le titre rebondit déjà vers 35E, l'ex-plancher du 11 septembre et se retrouve à mi-chemin entre le support des 33,2E du 6/10 et la résistance des 38,2E du 31/10.







Valeurs associées VIRIDIEN 35,63 EUR Euronext Paris -7,03%