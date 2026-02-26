Viridien dépasse ses prévisions de cash-flow net en 2025
Le résultat net IFRS ressort à 71 MUSD, en hausse de 40 % par rapport à 2024.
Sur cet exercice, Viridien a généré un cash-flow net à 107 MUSD, dépassant son objectif de 100 MUSD.
A condition que l'environnement d'activité reste globalement comparable à celui de l'an dernier, Viridien prévoit de générer environ 100 MUSD de cash-flow net sur l'exercice 2026, avec un profil saisonnier similaire à celui de 2025, et une allocation intégrale une nouvelle fois au désendettement.
"2025 a constitué une année charnière dans la mise en oeuvre de la stratégie asset-light et de la transformation financière engagées en 2018. Capitalisant sur nos avantages concurrentiels établis en technologie et solutions numériques, nous avons réalisé une performance opérationnelle très solide et généré une trésorerie substantielle, intégralement consacrée à la réduction de l'endettement. Cette performance reflète la solidité de notre modèle d'affaires", a déclaré Sophie Zurquiyah, président et directeur général de Viridien.
|120,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,43%
