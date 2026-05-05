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Viridien-CA des activités à -29% au T1, un lent début d'année "comme anticipé"
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 18:02

Viridien VIRI.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités en recul de 29% au premier trimestre, à 214 millions de dollars (182,73 millions d'euros), le groupe citant un lent début d'année, "comme anticipé".

Selon le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières son activité Geoscience a été impactée par l'environnement de marché et l'échelonnement des projets, tandis que l'activité Sensing and Monitoringa a été impactée par un marché ralenti et le conflit au Moyen-Orient.

"La situation au Moyen-Orient a par ailleurs ajouté des incertitudes, notamment pour les activités Sensing & Monitoring et Geoscience", a déclaré dans un communiqué Sophie Zurquiyah, présidente et directrice générale du groupe.

Viridien a par ailleurs ramené sa dette à 702 millions de dollars après un remboursement additionnel de 40,7 millions de dollars réalisé en mars sur la tranche obligataire libellée en dollars.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2026, dont une génération de cash-flow net de 100 millions de dollars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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