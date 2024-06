Viridien attributaire d’un important contrat d'imagerie sismique en Algérie

(AOF) - Viridien (ex-CGG) a été sélectionné par le Groupement Berkine, une co-entreprise entre Sonatrach, Occidental Petroleum et d'autres partenaires internationaux, pour l'imagerie sismique d'une étude à haute densité de 3 400 km² en cours d'acquisition sur les blocs B404a et B208 du bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie. Pour apporter aux clients de nouvelles informations sur le sous-sol et, en particulier, pour augmenter la résolution de la structure géologique fine et faillée de cette zone, Viridien dédiera une équipe de scientifiques de son centre d'imagerie en France.

Ces derniers s'appuieront notamment sur les dernières technologies avancées d'imagerie de Viridien et sur leur expérience dans la réussite de projets similaires d'imagerie sismique terrestre vastes et ultra-denses au Moyen-Orient.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.