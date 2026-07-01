Viridien : -7%, s'enfonce sous 78E

La glissade se poursuit et s'accélère pour Viridien : le titre décroche de -7% et s'enfonce sous 78E.

La cassure des 85,2E (ex-plancher du 2/12/2025) augurait d'une correction en direction du "gap" des 76,55E du 30 octobre 2025 : il pourrait être comblé au cours des prochaines heures... mais le véritable support graphique se situe plutôt dans la zone des 74,8E, testée autour du 28/10/2025.