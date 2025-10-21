Viridian Therapeutics s'effondre en raison des transactions boursières prévues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions de Viridian Therapeutics VRDN.O ont baissé de 3 % dans les échanges prolongés à 23,30 $ alors qu'elle recherche des capitaux

** La société de biotechnologie basée à Waltham (Massachusetts) a lancé une offre d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles de série B sur le site (); le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour financer les activités de lancement commercial liées au veligrotug et au VRDN-003, ses médicaments pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne (TED), qui provoque une inflammation et des dommages aux tissus autour de l'œil

** Avec ~81,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars

** Jefferies, Leerink, Evercore et Stifel sont les teneurs de livre conjoints pour les offres

** Les actions de VRDN ont terminé mardi en baisse de 0,3 % à 24,02 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 25 %

** 15 analystes sur 17

analystes considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", 2 ont "hold", leur PT médian est de $37.50, selon les données de LSEG