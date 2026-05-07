Viridian Therapeutics recule suite à l'augmentation de ses émissions d'actions et d'obligations convertibles

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7 mai - ** L'action de Viridian Therapeutics VRDN.O a reculé de 2,9 % à 17,02 $ en début de séance jeudi, après une levée de fonds de 350 millions de dollars ** La société a annoncé mercredi soir le prix de l'offre d'environ 7,35 millions d'actions à 17 dollars, pour un produit brut de 125 millions de dollars, ainsi que d'obligations convertibles à 1,75 % sur 6 ans d'un montant de 225 millions de dollars (CBs) ** L'action VRDN a clôturé en hausse de 33 % à 18,75 $ mardi après que la société a déclaré que son médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne, l'elegrobart, avait atteint l'objectif principal lors d'un essai de phase avancée chez des patients chroniques ** Tard mardi, la société a lancé des offres de 100 millions de dollars en actions et de 150 millions de dollars en obligations convertibles afin de rembourser l'intégralité de sa dette en cours dans le cadre d'un accord avec Hercules Capital

HTGC.N , entre autres, pour financer sa franchise TED

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles, fixé à 24,65 dollars, représente une prime de 45 % par rapport au prix d'offre de l'émission d'actions

** Jefferies, Leerink et Goldman Sachs sont les teneurs de livre conjoints de ces émissions

** Suite à ce mouvement de jeudi, l'action a chuté de 45 % depuis le début de l'année

** 16 analystes sur 17 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 la note "conserver"; objectif de cours médian de 32,50 $, selon les données de LSEG