Viridian Therapeutics en baisse suite à une offre d'actions de 251 millions de dollars

22 octobre -

** Les actions de Viridian Therapeutics VRDN.O ont baissé de 3,4 % à 23,20 $ avant la mise sur le marché, après une offre de titres subséquente effectuée durant la nuit

** La société de biotechnologie basée à Waltham, Massachusetts, a annoncé mardi en fin de journée () qu'elle avait fixé le prix d'environ 11,4 millions d'actions à 22 $ pour un produit brut d'environ 251,4 millions de dollars

** L'offre est assortie d'une décote de 8,4 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer les activités de lancement commercial liées au veligrotug et au VRDN-003, ses médicaments pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne (TED), qui provoque une inflammation et des dommages aux tissus autour de l'œil

** Avec ~81,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars

** Jefferies, Leerink, Evercore et Stifel sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de VRDN ont augmenté de 25 % depuis le début de l'année

** 15 analystes sur 17

considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", 2 ont "hold", leur PT médian est de $37.50, selon les données de LSEG