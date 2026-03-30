Viridian s'enfonce : son médicament pour les maladies oculaires thyroïdiennes déçoit par son efficacité malgré un essai réussi

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(Mise à jour des actions, réécriture du paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, commentaires de l'entreprise au paragraphe 7) par Siddhi Mahatole

Les actions de Viridian Therapeutics

VRDN.O ont chuté de 34 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis huit mois lundi, après que son traitement expérimental pour la maladie oculaire thyroïdienne se soit montré moins efficace que ses rivaux dans une étude de stade avancé, même s'il a atteint l'objectif principal de réduction du gonflement des yeux.

Les améliorations de 36 % et 45 % du gonflement des yeux par rapport au placebo n'ont pas atteint les plus de 50 % que les investisseurs attendaient, et les données sur la double vision étaient plus difficiles à lire, a déclaré Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies.

Il pourrait y avoir "un débat acharné entre les investisseurs sur la faisabilité commerciale" du médicament elegrobart, a-t-il dit, bien que les données réduisent le risque pour Viridian puisqu'il dispose maintenant de deux médicaments potentiels pour les maladies oculaires thyroïdiennes.

Les actions de Viridian sont en baisse de 32 % à 18,66 $. Elles avaient gagné plus de 62 % cette année, jusqu'à la clôture de vendredi.

L'étude a testé l'elegrobart chez 132 patients, selon un schéma d'administration de quatre ou huit semaines, ou un placebo.

La maladie oculaire thyroïdienne, ou TED, est une affection auto-immune qui provoque une inflammation, un gonflement et une expansion de la graisse derrière les yeux, entraînant souvent un gonflement, des douleurs, des rougeurs et une vision double.

Après 24 semaines, 54 % des patients du groupe traité pendant quatre semaines ont montré une amélioration du gonflement des yeux, contre 18 % pour le groupe placebo. La vision double s'est améliorée chez 71 % des patients sous le régime le plus fréquent, contre 32 % sous placebo.

Le régime de huit semaines a également battu le placebo, avec 63 % des patients montrant une réduction du gonflement des yeux et 54 % rapportant une amélioration de la double vision, contre 18 % et 32 % sous placebo, respectivement.

Leland Gershell, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que le dosage moins fréquent présentait le meilleur profil des deux, mais que l'efficacité globale était "insatisfaisante".

Viridian prévoit de soumettre une demande de commercialisation aux États-Unis au cours du premier trimestre 2027.

Le directeur général Steve Mahoney a déclaré qu'une thérapie IGF-1R administrée à domicile pourrait contribuer à élargir le marché des maladies oculaires thyroïdiennes et permettre à Viridian de gagner des parts de marché. Il a ajouté que la société disposait d'une "grande marge de manœuvre" en matière de tarification pour les deux schémas posologiques.

Le seul traitement approuvé pour cette maladie, le Tepezza d'Amgen AMGN.O , a été approuvé par les autorités de réglementation américaines en 2020.