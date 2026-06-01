Virgin Galactic poursuit sa remontée alors que les petits investisseurs se ruent sur le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de la société d'aérospatiale et de tourisme spatial Virgin Galactic ( SPCE.N ) ont bondi de 32,5% à 8,19 $ avant l'ouverture du marché; elles devraient s'ouvrir à leur plus haut niveau depuis plus de 22 mois si cette hausse se confirme

** SPCE a bondi de 36,4% vendredi, les investisseurs particuliers ayant acheté pour 10,79 millions de dollars nets d'actions, ce qui représente la plus forte hausse journalière depuis 2022, selon les données de Vanda Research

** L'action est le titre le plus en vogue sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits; elle est également le titre le plus en vogue sur le forum Reddit r/WallStreetBets, selon le groupe de données allemand Breakout Point

** Ivan Cosovic, directeur général de Breakout Point, explique que les investisseurs particuliers se sont ralliés à SPCE pour de nombreuses raisons, certains le considérant comme un substitut à SpaceX SPCX.O , d'autres en raison de développements spécifiques à l'entreprise ou d'un potentiel « short squeeze »

** De plus, « un groupe important de sceptiques estime que tout cela n'a aucun sens et qu'il s'agit simplement d'une confusion entre les symboles boursiers », ajoute Ivan Cosovic, faisant référence au symbole boursier proposé par SpaceX, « SPCX »

** Les actions liées à l'espace ont récemment connu une forte hausse après que SpaceX, la société d'Elon Musk, a dévoilé en mai son dossier de demande d'introduction en bourse (IPO)

** À la clôture d'hier, SPCE a progressé de plus de 92% depuis le début de l'année