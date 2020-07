Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virgin Galactic dévoile la cabine de son avion commercial pour l'espace Reuters • 29/07/2020 à 02:25









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Virgin Galactic, l'entreprise de tourisme spatial de l'homme d'affaires Richard Branson, a dévoilé mardi l'intérieur de son avion spatial, mettant en avant lors d'une visite virtuelle les nouveaux sièges sur-mesure qui composent la cabine et un "miroir sur l'espace" dont les passagers pourront profiter. Les clients ayant réservé leur place pour un vol suborbital, pour 250.000 dollars par billet (213.000 euros), s'installeront dans une cabine composée de six sièges turquoise et disposeront de 12 fenêtres circulaires pour admirer le panorama. "Nous avons des sièges incroyables qui seront sur-mesure pour chaque personne, et qui bougeront durant le vol pour maximiser le confort des personnes", a déclaré à Reuters le directeur spatial de la firme, George Whitesides, précisant que les passagers pourront détacher leur ceinture à altitude maximale pour flotter dans la cabine dans des conditions d'apesanteur. Virgin Galactic a déjà 600 clients inscrits pour un vol et 400 autres personnes ont exprimé leur intérêt, a indiqué Whitesides. L'entreprise n'a pas fixé de date ferme pour son premier vol spatial commercial, auquel devrait prendre part Branson. (Joey Roulette; version française Jean Terzian)

