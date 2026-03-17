Virbac vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 % en 2026
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:03
Le résultat opérationnel courant (avant amortissements) s'établit à 234,4 millions d'euros en 2025, contre 231,8 millions d'euros en 2024. La marge réelle (publiée) a atteint 16,0 % en 2025, contre 16,6 % en 2024.
Le résultat net consolidé s'élève à 150,5 millions d'euros, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2024.
Pour l'année 2026, le groupe anticipe à taux de change et périmètre constants une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 %, un ratio de " résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions " (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires autour de 17 % et une génération de trésorerie qui devrait s'établir à environ 80 MEUR.
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