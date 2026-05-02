Coinbase annonce qu'un accord a été trouvé sur une disposition clé du projet de loi sur les cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase COIN.O a annoncé vendredi qu'un accord avait été conclu sur une disposition clé d'un projet de loi historique sur les cryptomonnaies, qui pourrait ouvrir la voie à l'avancement du texte au Sénat américain.

* Le projet de loi s'était enlisé plus tôt cette année, les banques s'opposant à une disposition autorisant les émetteurs de stablecoins et les entreprises du secteur des cryptomonnaies à proposer des produits rémunérés et d'autres récompenses versées en stablecoins, susceptibles de détourner les dépôts bancaires et de compliquer le financement des prêts.

* Les géants de la cryptomonnaie tels que Coinbase ont déclaré qu'ils devaient pouvoir offrir des récompenses pour attirer des clients et que les interdire serait anticoncurrentiel.

* “Au final, les banques ont obtenu davantage de restrictions sur les récompenses, mais nous avons protégé ce qui compte: la possibilité pour les Américains de gagner des récompenses, sur la base d’une utilisation réelle des plateformes et des réseaux de cryptomonnaies”, a déclaré Faryar Shirzad, directeur des affaires publiques de Coinbase, dans un message publié sur X.

* Punchbowl News, qui a rapporté le texte du compromis finalisé par les sénateurs Thom Tillis et Angela Alsobrooks, a indiqué que le texte comprend une interdiction générale des récompenses offertes “d’une manière qui est économiquement ou fonctionnellement équivalente au paiement d’intérêts ou d’un rendement sur un dépôt bancaire rémunéré”.

* Le texte enjoint également aux régulateurs de proposer une nouvelle série de réglementations sur les stablecoins, notamment la mise en place d’un nouveau régime de divulgation pour les stablecoins et d’une liste des activités de récompense autorisées, a ajouté Punchbowl News. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

* Les entreprises du secteur des cryptomonnaies opèrent dans une zone grise réglementaire, ce qui, selon leurs dirigeants, a freiné leurs activités. Le projet de loi Clarity Act vise à établir des réglementations claires qui devraient contribuer à promouvoir l'adoption des cryptomonnaies.

* Le président Donald Trump, qui a courtisé les cryptomonnaies pendant sa campagne électorale et dont la famille a tiré profit de son propre token, a fait de la réforme des cryptomonnaies une priorité de son second mandat.