Virbac vise une croissance du chiffre d'affaires 2025 entre 4 et 6%

(AOF) - Virbac a dévoilé ses résultats annuels 2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe de 145,3 millions d'euros contre 121,3 millions un an plus tôt et un Ebit ajusté de 231,8 millions d'euros, en croissance de 23,2%. Le chiffre d'affaires 2024 ressort en hausse de 1,39 milliard d'euros, en amélioration de 12,1%. "En 2025, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%", précise le laboratoire vétérinaire dans un communiqué.

Le groupe réaffirme par ailleurs son objectif d'atteindre un ratio d'Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 avec un niveau d'investissements R&D qu'il prévoit de ramener progressivement dans les prochaines années au niveau normatif et historique du groupe.

Par ailleurs, hors acquisitions, la position de trésorerie devrait s'améliorer de 80 millions d'euros en 2025.

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,45 euro par action au titre de l'exercice 2024.

