Virbac vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires de 7-9% pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

La contribution des récentes opérations de croissance externe est attendue autour de +5,5 points de croissance sur le chiffre d'affaires avec un impact légèrement accrétif sur la rentabilité du groupe. Ainsi, à périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%.

A taux de change et périmètre constants, l'entreprise française de santé animale anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu'un ratio d'Ebit ajusté autour de 16%.

La performance de ce trimestre est pénalisée par un effet de base défavorable. Pour rappel, en 2023, l'activité avait enregistré un fort rebond sur le troisième trimestre faisant suite à deux effets ponctuels défavorables (limitation de capacités de production de vaccins chiens et chats et cyberattaque survenue en juin 2023).

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Virbac atteint 339,2 millions d'euros, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l’activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires atteint +3,4%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.