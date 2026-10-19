Virbac vise le haut de la fourchette de ses objectifs

Le spécialiste de la santé animale a dévoilé des comptes en nette hausse à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2026. La société a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 1,168 milliard d'euros à fin septembre, en progression de 7,9% à taux de change et périmètre constants (PCC) et de 5,9% à taux réels en raison d'effets de change défavorables.

Virbac a notamment dévoilé une franche accélération au niveau de la progression de ses revenus du troisième trimestre. A taux de change réel, la croissance s'est élevée à 9,8% sur la période de juillet à septembre, à 400 millions d'euros, contre 5,9% sur les trois mois précédents.

Fort de cette trajectoire et de la déclaration de son directeur général Paul Martingell, Virbac a confirmé ses perspectives pour 2026 tout en visant désormais le haut de sa fourchette initiale de croissance du chiffre d'affaires, fixée entre 5,5% et 7,5% à PCC, contre 7,9% sur les neuf premiers mois de l'année.

Enfin, la direction a précisé que son exposition directe aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient reste marginale (moins de 0,5% du chiffre d'affaires global) et que les coûts énergétiques demeurent sous contrôle grâce à sa politique de couverture.