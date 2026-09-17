VIRBAC: Une marge opérationnelle2 solide de 18,8 %, portée par une croissance soutenue du chiffre d'affaires de +7,4 %

Le premier semestre 2026 affiche une solide croissance du chiffre d'affaires de +7,4 % et une marge d'EBIT ajusté² de 18,8 % à PCC¹ : La croissance du chiffre d'affaires provient des deux segments : animaux de compagnie (+10,0 %) et animaux d'élevage (+6,7 %), avec une forte contribution de nos plateformes « Supercharge » (hors Thyronorm) qui ont progressé d'environ +12 % à PCC. Effet volume/mix solide d'environ +5,4 %, complété par des hausses de prix d'environ +2 %. La marge opérationnelle s'est améliorée de 0,5 point par rapport au premier semestre 2025, portée par un effet mix favorable sur la marge brute, partiellement compensé par des charges opérationnelles plus élevées liées à des effets de saisonnalité (phasing S1/S2).

Le résultat net consolidé s'établit en hausse de +5,9 % à 87,1 millions d'euros.

L'endettement net au 30 juin 2026 s'élève à 196 millions d'euros, contre 173 millions d'euros à fin décembre 2025, principalement en raison de la saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement.

Objectifs 2026 confirmés, dans la borne haute de la fourchette : la solide performance réalisée au cours de la première moitié de l'année nous permet de viser la borne haute de notre fourchette initiale de croissance du chiffre d'affaires (comprise entre 5,5 % et 7,5 % à PCC) et une marge de résultat opérationnel courant ajusté d'environ 17 % à PCC.





en €m HY26 HY25 Évolution Chiffre d’affaires 768.0 738.3 4.0 % Évolution à taux de change constant 1 7.4 % Évolution à taux de change et périmètre constant 1 7.4 % Résultat opérationnel courant (avant amortissements 2 ) 144.2 135.0 6.8% en % du CA 18.8% 18.3% 0.5 p.p en % du CA à taux constants 18.8% na na en % du CA à taux de change et périmètre constant 18.8% na na Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions (5.3) (2.6) 103.0 % Résultat opérationnel courant 138.8 132.4 4.9 % Produits et (charges) non récurrents (5.6) - - Résultat opérationnel 133.3 132.4 0.7 % Résultat net consolidé 87.1 82.2 5.9 % Autres indicateurs financiers Capitaux propres - Part du Groupe 1 217.1 1 065.1 14.3 % Endettement net 3 195.9 172.8 13.4 % Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 4 173.0 164.0 5.5 %

1 La variation à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes, calculée en excluant les variations de taux de change (en appliquant aux périodes observées le taux de l'exercice précédent) et en excluant les variations significatives de périmètre. Aucun changement de périmètre significatif n'a impacté le S1 2026 par rapport au S1 2025. En raison de son faible caractère significatif, l'acquisition de Thyronorm a été intégrée dans le périmètre organique 2026 (périmètre constant).

² L'EBIT ajusté (avant amortissements) correspond au « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus des acquisitions ».

³L'endettement net correspond aux dettes financières courantes (111,5 millions d’euros) et non courantes (213,5 millions d’euros), ainsi qu'à la dette locative liée à l'application de la norme IFRS 16 (42,0 millions d’euros), diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (171,1 millions d’euros) tels que publiés dans l'état de la situation financière.

⁴Le flux de trésorerie opérationnel correspond à l'EBIT ajusté avant amortissement des actifs issus des acquisitions (144,2 millions d’euros) retraité des dotations aux amortissements et provisions (24,5 millions d’euros - hors amortissements liés aux acquisitions), des éléments sans impact sur la trésorerie (0,9 million d’euros) et des impacts liés aux cessions (3,4 millions d’euros).

Les comptes financiers ont été audités par les commissaires aux comptes et examinés par le Conseil d'administration le 17 septembre 2026. Les états financiers ainsi que la présentation détaillée des résultats semestriels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Déclaration de Paul Martingell, Directeur Général :

« Virbac a réalisé un premier semestre très solide, marqué par une croissance organique de +7,4 % et une marge opérationnelle de 18,8 %, démontrant la capacité de nos équipes à transformer notre engagement en faveur de la santé animale en valeur tangible. Cette performance reflète la montée en puissance de nos plateformes « Supercharge » et l'intégration réussie de Thyronorm. Guidés par notre stratégie 2030 « Growing Together », nous sommes parfaitement en ligne pour atteindre nos objectifs annuels. »

Déploiement de notre Stratégie 2030

Au premier semestre 2026, nos plateformes Supercharge ont progressé de 12 % à taux de change constants (hors Thyronorm), portées par des performances exceptionnelles sur nos gammes Mobilité et Ruminants. L'intégration de Thyronorm a renforcé notre plateforme Supercharge Endocrinologie, contribuant à hauteur de 3,7 points de pourcentage supplémentaires à la croissance globale des plateformes Supercharge.

Le Groupe poursuit l'exécution de son plan de transformation industrielle . Les principaux projets d'investissements (CapEx) en cours, notamment la nouvelle usine de production de vaccins, l'unité Petfood, le centre logistique et le transfert de fabrication de Suprelorin en France, se déroulent conformément au calendrier. Parallèlement, notre programme mondial d' optimisation des coûts de production (COGS) , qui entre dans sa troisième année, continue de délivrer de solides résultats, alimentant l'expansion de la marge brute et compensant efficacement les pressions inflationnistes.

Conformément à notre feuille de route stratégique visant à acquérir des actifs spécialisés complémentaires à forte marge, Virbac a signé deux accords commerciaux de distribution stratégiques cette année, intégrant tous deux des options d'acquisition d'actifs ou de sociétés :

Porus-One : Accord de distribution assorti d'une option d'achat de la société mère de Porus-One. Ce liant des toxines urémiques à base de carbone complète notre gamme actuelle dédiée à la maladie rénale chronique chez le chat. La commercialisation par Virbac est prévue pour 2027.

Accord de distribution assorti d'une option d'achat de la société mère de Porus-One. Ce liant des toxines urémiques à base de carbone complète notre gamme actuelle dédiée à la maladie rénale chronique chez le chat. La commercialisation par Virbac est prévue pour 2027. Vetcare : Accord de distribution initial évoluant vers l'acquisition d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Proposant une solution à base de finrozole pour la gestion des chaleurs chez la chienne, cet actif renforce le portefeuille de Virbac en reproduction, avec un lancement prévu pour 2027.

Chiffre d'affaires du premier semestre 2026 par zone géographique

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'élève à 768 millions d'euros, représentant une forte croissance de +7,4 % à PCC par rapport au premier semestre 2025. À taux de change réels, la croissance semestrielle s'élève à 4,0 % en raison d'effets de change défavorables. Toutes les régions ont délivré une performance solide au premier semestre de l'année, en dépit de quelques défis opérationnels locaux.

en €m, consolidés (non audités) 2026 2025 Taux de

change réel à TCC 2 à PCC 3 Europe 314 299 5.0 % 6.5 % 6.5 % Amérique du Nord 103 100 3.1 % 10.1 % 10.1 % International 351 339 3.4 % 7.5 % 7.5 % Chiffre d'affaires 768 738 4.0 % 7.4 % 7.4 %

Europe (+6,5 % à PCC) : La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+7,2 % à PCC), essentiellement alimentée par nos gammes de petfood et d'endocrinologie suite à l'acquisition de Thyronorm, aux côtés de nos autres plateformes « Supercharge ». Parallèlement, le segment des animaux d'élevage a progressé de +3,1 % à PCC, mené par nos portefeuilles de vaccins et de produits nutritionnels pour les bovins. Alors que le chiffre d'affaires du premier semestre pour la France et la Belgique est resté stable d'une année sur l'autre, principalement en raison de contraintes d'approvisionnement au premier trimestre, nos autres marchés européens ont enregistré une forte croissance. Cette performance a été menée par l'Allemagne (vaccins bovins) et le Royaume-Uni (endocrinologie), et renforcée par la performance en Turquie, qui a représenté un tiers de notre croissance totale.





La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+7,2 % à PCC), essentiellement alimentée par nos gammes de petfood et d'endocrinologie suite à l'acquisition de Thyronorm, aux côtés de nos autres plateformes « Supercharge ». Parallèlement, le segment des animaux d'élevage a progressé de +3,1 % à PCC, mené par nos portefeuilles de vaccins et de produits nutritionnels pour les bovins. Alors que le chiffre d'affaires du premier semestre pour la France et la Belgique est resté stable d'une année sur l'autre, principalement en raison de contraintes d'approvisionnement au premier trimestre, nos autres marchés européens ont enregistré une forte croissance. Cette performance a été menée par l'Allemagne (vaccins bovins) et le Royaume-Uni (endocrinologie), et renforcée par la performance en Turquie, qui a représenté un tiers de notre croissance totale. Amérique du Nord (+10,1 % à PCC) : Le chiffre d'affaires du premier semestre a été principalement tiré par une forte croissance sur l'ensemble de nos plateformes Supercharge — telles que la mobilité, le dentaire et les soins auriculaires —, complétée par la gamme d'endocrinologie issue de notre acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par des obstacles réglementaires temporaires dans notre activité de façonnage et par des contraintes d'approvisionnement au sein du segment des animaux d'élevage. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs (qui ont eu un impact favorable sur la croissance du premier semestre) et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente reste de l'ordre de 10 %.





Le chiffre d'affaires du premier semestre a été principalement tiré par une forte croissance sur l'ensemble de nos plateformes — telles que la mobilité, le dentaire et les soins auriculaires —, complétée par la gamme d'endocrinologie issue de notre acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par des obstacles réglementaires temporaires dans notre activité de façonnage et par des contraintes d'approvisionnement au sein du segment des animaux d'élevage. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs (qui ont eu un impact favorable sur la croissance du premier semestre) et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente reste de l'ordre de 10 %. International (+7,5 % à PCC) : Les régions IMEA (Inde, Moyen-Orient & Afrique) et Amérique latine ont enregistré d'impressionnantes croissances à deux chiffres au premier semestre de l'année. Cette performance a été portée à la fois par le segment des animaux de compagnie — principalement mené par les gammes de petfood, de dentaire et de vaccins — et par le segment des animaux d'élevage, stimulé par les produits nutritionnels et les vaccins pour les bovins. L’Asie de l’Est a également progressé sur la période, portée par de solides résultats au Japon et en Chine. À l'inverse, la région Pacifique a été confrontée à des vents contraires en raison d'une concurrence intense en Australie, qui n'a été que partiellement compensée par une solide performance en Nouvelle-Zélande.





Résultats premier semestre 2026

Le résultat opérationnel courant (avant amortissements²) s'établit à 144,2 millions d'euros au S1 2026, contre 135,0 millions d'euros au S1 2025. Le ratio d'EBIT ajusté sur chiffre d’affaires atteint 18,8 % au S1 2026, contre 18,3 % au S1 2025. La performance du S1 2026 s'explique par l'augmentation de la marge brute (+1 point) combinée à une baisse des dépenses de R&D en pourcentage du chiffre d'affaires (+0,8 point), partiellement compensée par l'augmentation des autres charges opérationnelles (-1,3 point) :

Marge brute : L'amélioration est principalement attribuable à un mix produit favorable (incluant l'impact de Thyronorm) soutenu par une solide évolution des volumes (~+5,4 %) et des prix (~+2 %), ainsi qu'à un effet de base lié à un impact négatif ponctuel observé l'an dernier.

Charges opérationnelles (hors R&D) : Augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires (+1,3 point) au premier semestre, principalement en raison d'une saisonnalité des dépenses plus concentrée sur la première moitié de l'année par rapport à 2025, et de quelques charges ponctuelles engagées au S1 (notamment des coûts liés à l'arrêt de produits et à un versement à un tiers suite au règlement d'un litige), partiellement contrebalancées par la R&D, qui a diminué en pourcentage du chiffre d'affaires (-0,8 point). Nous prévoyons une normalisation de ces éléments sur l'ensemble de l'exercice.

Le résultat net consolidé s'élève à 87,1 millions d'euros, en hausse de +5,9 % par rapport au S1 2025

Amortissements : Les dotations aux amortissements d'actifs incorporels issus d'acquisitions sont passées de 2,6 millions d'euros à 5,3 millions d'euros, une hausse principalement liée à l'intégration de l'acquisition de Thyronorm réalisée en décembre 2025.

Charges non récurrentes : 5,6 millions d'euros au S1 2026 se composant de (i) une dépréciation d'actifs de 4,6 millions d'euros résultant de l'arrêt stratégique d'une gamme de produits, et (ii) une dépréciation de stocks de 1,0 million d'euros liée à des dommages exceptionnels. Les discussions avec les assureurs concernant le recouvrement potentiel des indemnités se poursuivent.

Résultat financier : Le résultat financier net s'améliore à -3,2 millions d'euros (contre -8,5 millions d’euros au S1 2025) et comprend principalement une perte de change de 1,5 million d'euros, ainsi que le coût de la dette financière de 2,2 millions d'euros.





Impôts : L'impôt sur les sociétés s'établit à 43,1 millions d'euros contre 41,8 millions d'euros au S1 2025, en ligne avec le niveau d'activité. Le taux effectif d'impôt est resté relativement stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.





Résultat net - Part du Groupe : S'élève à 87,4 millions d'euros, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente (82,4 millions d'euros).

L'endettement net au 30 juin 2026 s'élève à 196 millions d'euros, contre 173 millions d'euros au 31 décembre 2025 .

Cette variation s'explique principalement par l'effet saisonnier habituel du besoin en fonds de roulement (79,8 millions d'euros). Nos investissements au S1 2026 se sont élevés à 57,3 millions d'euros, essentiellement liés à notre transformation industrielle, auxquels s'ajoute un versement additionnel de 5 millions d'euros pour une option d'achat d'un produit spécialisé pour chats.

Événements marquants de la période

Virbac annonce la nomination du Dr. Éline Maldepuech , médecin, diplômée de l'INSEAD et petite-fille du fondateur du Groupe, en qualité de Censeur du Conseil d'administration, à compter du 17 septembre 2026.

Perspectives 2026 confirmées, dans la borne haute de la fourchette

Bien que nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 restent inchangés, notre forte dynamique du premier semestre (+7,4 % de croissance) nous permet de viser la borne haute de notre fourchette de croissance du chiffre d'affaires, comprise entre 5,5 % et 7,5 % à PCC, avec un résultat opérationnel courant ajusté attendu autour de 17 % à taux et périmètre constants. La génération de trésorerie reste inchangée et est attendue à environ +80 millions d'euros, incluant des investissements (Capex) d'environ 125 millions d'euros.

Conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Thyronorm est incluse dans le périmètre organique 2026 (périmètre

constant) en raison de son niveau de matérialité. Par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution

de Thyronorm tant au niveau du chiffre d'affaires total (~+1 point de croissance) que du résultat opérationnel attendu (~+0,5

point d'Ebit ajusté) sur l'ensemble de l'année.

À la lumière de l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, Virbac reste mobilisé pour évaluer et gérer efficacement son exposition opérationnelle et financière. Le chiffre d'affaires annuel total réalisé dans les pays directement à risque représente moins de 0,5 % de notre chiffre d'affaires global. À ce jour, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent limitées et gérables dans le cadre de notre politique de stocks actuelle. Nous suivons également de près les tendances inflationnistes, y compris les coûts de l'énergie. Soutenus par notre stratégie de couverture énergétique et une gestion proactive, nous n'anticipons pas, à ce stade, d'impact significatif qui nécessiterait une révision de nos perspectives.

PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes vendredi 18 septembre 2026 à 14h00 (heure de Paris - CEST).

Les participants pourront arriver 15 minutes avant le début de la réunion.

Un webcast (audio+slides) est également disponible pour assister à la réunion via le lien ci-dessous.

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : Link

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : ﬁnances@virbac.com.

À propos de Virbac - Faire avancer la santé animale ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble.

More information on corporate.virbac.com

ANNEXES

1. État du résultat de la période

en k€ S1-26 S1-25 Variation Revenu des activités ordinaires 767 951 738 276 4.0% Achats consommés -242 929 -240 856 Charges externes -134 161 -131 601 Charges de personnel -210 967 -200 677 Impôts et taxes -9 980 -9 741 Dépréciations et provisions -25 557 -28 037 Autres produits et charges courants -158 7 652 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions 144 199 135 016 6.8% Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions -5 350 -2 635 Résultat opérationnel courant 138 849 132 381 4.9% Autres produits et charges non courants -5 570 - Résultat opérationnel 133 279 132 381 0.7% Produits et charges financiers -3 245 -8 492 Résultat avant impôt 130 033 123 889 5.0% Impôt sur le résultat -43 088 -41 763 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 172 113 Résultat de la période 87 117 82 239 5.9% attribuable aux propriétaires de la société mère 87 373 82 408 6.0% attribuable aux intérêts non contrôlés -255 -169 50.6%

2. État de la situation financière

en k€ Jun26 Dec25 Goodwill 290 339 356 055 Immobilisations incorporelles 320 035 231 080 Immobilisations corporelles 452 368 424 129 Droits d'utilisation 40 650 37 623 Autres actifs financiers 52 385 45 123 Participations comptabilisées par mise en équivalence 3 643 3 374 Impôts différés actifs 25 508 24 891 Actif non courant 1 184 927 1 122 276 Stocks et travaux en-cours 402 508 378 791 Créances clients 236 463 201 154 Autres actifs financiers 1 517 3 668 Autres débiteurs 83 828 85 777 Trésorerie et équivalents de trésorerie 171 050 122 500 Actif courant 895 367 791 891 Actifs destinés à être cédés - - Actif 2 080 293 1 914 167 Capital émis 10 488 10 488 Réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 1 206 627 1 114 702 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 217 115 1 125 190 Intérêts non contrôlés -469 -208 Capitaux propres 1 216 646 1 124 982 Impôts différés passifs 72 790 50 408 Provisions pour avantages du personnel 21 717 21 153 Autres provisions 8 233 7 901 Obligations locatives 30 146 27 646 Autres passifs financiers 213 458 150 410 Autres créditeurs 10 204 15 358 Passif non courant 356 548 272 876 Autres provisions 746 1 371 Dettes fournisseurs 161 368 170 842 Obligations locatives 11 878 11 325 Autres passifs financiers 111 518 105 881 Autres créditeurs 221 590 226 890 Passif courant 507 099 516 309 Passif 2 080 293 1 914 167

3. État des flux de trésorerie

en k€ HY26 HY25 Résultat de la période 87 117 82 239 Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence -172 -113 Élimination des amortissements et provisions 35 383 31 076 Élimination de la variation d'impôts différés -698 -130 Élimination des résultats de cessions 3 405 96 Autres charges et produits sans impact trésorerie 4 830 -15 814 Marge brute d'autofinancement 129 865 97 353 Intérêts financiers nets décaissés 2 181 2 761 Dette d'impôt sur les sociétés provisionnée sur la période 43 793 41 960 Marge brute d'autofinancement avant intérêts financiers et

impôt sur les sociétés 175 838 142 075 Incidence de la variation nette des stocks -16 757 -10 531 Incidence de la variation nette des créances clients -30 887 -36 972 Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs -5 726 289 Impôt sur les sociétés décaissé -32 644 -41 275 Incidence de la variation nette des autres créances et dettes -37 556 -25 939 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -123 570 -114 428 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 52 268 27 646 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -6 223 -4 719 Acquisitions d'immobilisations corporelles -51 094 -49 137 Cessions d'immobilisations 49 52 Variation des actifs financiers -4 677 -600 Variation des dettes relatives aux acquisitions d'actifs - - Acquisitions de filiales ou d'activités - - Cessions de filiales ou d'activités - - Dividendes reçus - - Flux net affecté aux investissements -61 946 -54 404 Dividendes versés aux propriétaires de la société mère -0 -12 148 Dividendes versés aux intérêts non contrôlés -3 0 Variation des titres d'autocontrôle - - Transaction entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle - - Augmentation/réduction de capital - - Placements de trésorerie - - Souscriptions d'emprunts 85 587 89 633 Remboursements d'emprunts -33 346 -52 703 Remboursements d'obligations locatives -6 701 -6 591 Intérêts financiers nets décaissés -2 181 -2 761 Flux net provenant du financement 43 356 15 430 Flux de trésorerie 33 678 -11 327

4. Tableaux de réconciliation des indicateurs alternatifs de performance





4.1. Endettement Net

en k€ Jun26 Dec25 Emprunts 302 232 248 694 Concours bancaires 13 616 1 165 Intérêts courus non échus passifs 48 38 Obligation locative [IFRS16] 42 024 38 971 Participation 1 642 1 719 Instruments dérivés de taux de change et d'intérêts 3 592 809 Autres 3 845 3 866 Autres passifs financiers 366 999 295 262 Disponibilités 112 617 99 932 Valeurs mobilières de placement 58 433 22 568 Trésorerie et équivalents de trésorerie 171 050 122 500 Endettement net 195 949 172 762

4.2. Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt

en €k S1-26 S1-25 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions 144 199 135 016 Elimination des amortissements et provisions 24 462 28 441 Elimination des résultats de cessions 3 405 96 Autres charges er produits sans impacts trésorerie 934 412 Cash-flow opérationnel 173 000 163 964 Autres charges et produits non courants 0 0 Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 173 000 163 964

Pièce jointe