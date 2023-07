Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : trou d'air de -9% vers 233E, support majeur LT information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - Virbac est victime d'un trou d'air de -9% ('gap' sous 268,5E) et retombe vers 233E, effaçant tout ses gains depuis le 5 janvier (et retraçant l'ex-plancher du 21/11/2022 qui coincide avec le support oblique long terme).

En cas de poursuite de la baisse, le support moyen terme demeure 220E





