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Virbac : titres défensif, repasse les 350E, vise 370E
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:08

Virbac a bien rebondi sur le support oblique moyen-terme (328,5E) et reprend 5%, au-delà des 350E : le titre s'apprêt à tester la résistance des 370E, c'est à dire le sommet du corridor 330/370 : en cas de franchissement, la dernière oscillation entre 369 et 330E valide un potentiel de hausse jusque vers 410E, c'est à dire le retracement du record absolu des 400E du 16 septembre 2024... et même un peu mieux.

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