Virbac surperforme largement le marché avec ses revenus annuels et ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:52
Le groupe a dévoilé des revenus de 362 millions d'euros pour la période d'octobre à novembre, faisant ressortir une croissance de 1,9% à taux de change réel, ou de 7,1% à périmètre et change constants. Il s'agit d'un ralentissement par rapport au troisième trimestre où ces variations étaient respectivement de 7,3 et 12,3%.
Toujours sur le quatrième trimestre, à l'exception de la zone Asie de l'Est (-1,6%), l'activité a été en croissance partout ailleurs à périmètre et changes constants, avec notamment une excellente performance en Europe ( 9,8%).
Sur l'ensemble de l'année, les revenus de Virbac se sont élevés à 1,465 milliard d'euros, en hausse de 4,8% à taux de change réel, ou de 7,9% en données comparables. Là aussi l'Europe et l'Amérique du Nord, qui représentent 54,33% du total, ont connu de belles performances.
Chez TP Icap Midcap, la croissance de 7,9% est meilleure que prévu étant donné que la société tablait sur une progression comprise entre 5,5 et 7,5%, un objectif relevé lors de la publication du troisième trimestre mi-octobre.
Du côté d'Oddo BHF, les analystes relèvent que l'effet devise est significatif et il devrait être de -18 millions d'euros.
En ce qui concerne les perspectives, Virbac vise des revenus en progression comprise de 5,5 à 7,5%, à change et périmètre constants. En outre, la société table sur un ratio de " résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions " (Ebit ajusté) sur " chiffre d'affaires " autour de 17% à taux de change constants.
TP ICAP Midcap estime que ces prévisions sont rassurantes compte-tenu de l'effet de base. La banque d'affaires pense que les catalyseurs sont intacts : lancements soutenus, potentiel pour Sasaeah, dont l'acquisition a été finalisée en avril 2024, la pénétration dans le secteur du Petfood aux Etats-Unis, une capacité de fusions/acquisition préservée et la perspective d'une marge de 20% en 2030. La recommandation des analystes est à l'Achat avec une cible de 401 euros.
Même sentiment chez Oddo BHF, pour qui une marge d'Ebit ajusté de 17% induit une croissance robuste et souligne la solidité du marché. Les analystes sont positifs et pensent que " le momentum du secteur nous semble toujours ascendant et porteur, même si le FX (effet de change, NDLR) est pénalisant ". L'opinion d'Oddo BHF se base sur un secteur présentant de bons fondamentaux que Virbac a historiquement tendance à surperformer, alors que le premier semestre disposera d'une base favorable. La recommandation est à Acheter, avec un objectif de cours de 409 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 17%.
