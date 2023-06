Virbac surfe sur le rachat de son concurrent britannique Dechra pour plus de 5 milliards d'euros

(AOF) - Virbac est en nette hausse (+6,32% à 303 euros) dans le sillage du fabricant britannique de médicaments vétérinaires Dechra Pharmaceuticals (+8,15% à 3 649 pence). Le fonds d'investissement suédois EQT et le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority ont annoncé le rachat de Dechra pour 4,46 milliards de livres sterling (5,19 milliards d’euros) ou 4,88 milliards de valeur d'entreprise. Ce sera selon Reuters la plus grosse opération de rachat annoncée en Grande-Bretagne depuis le début de l'année 2023.

Les acquéreurs paieront 38,75 livres par action Dechra en espèces, soit moins que les 40,70 livres proposées en avril. Cette baisse de prix est due au fait que Dechra a lancé un avertissement sur ses bénéfices le mois dernier. Le fabricant britannique de médicaments vétérinaires est valorisé 25,9 fois l'Ebitda de 188 millions de livres réalisés l'année dernière.

EQT détiendra 74% de Dechra Pharmaceuticals et Abu Dhabi Investment Authority, le solde. Les deux acheteurs estiment que leur cible devrait bénéficier de nombreux moteurs de croissance à long terme, notamment " une démographie positive, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'innovation médicale et une plus grande attention portée aux soins des animaux ".

Dans une note d'analyse publiée le 22 mai, Jefferies était à l'achat sur Dechra avec un objectif de cours de 3 140 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.