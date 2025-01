Virbac sanctionné malgré une publication "honorable"

(AOF) - Virbac (-2,05% à 311 euros) affiche une des plus fortes baisses du SBF120 malgré une publication en ligne avec les attentes des analystes. Le laboratoire vétérinaire a dévoilé un chiffre d'affaires de 355,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants sur un an, et de 1,4 milliard d'euros sur l'année, en progression de 7,5%. Le groupe vise toujours une marge d'Ebit ajusté autour de 16% au titre de l'exercice écoulé. Le titre affiche un recul de près de 9% sur un an et de plus de 21% sur trois mois.

TP Icap Midcap reste à l'Achat sur Virbac mais abaisse son objectif de cours de 420 à 390 euros après cette publication que le bureau d'étude qualifie "d'honorable". L'analyste prévoit que Virbac devrait surperformer à long-terme son marché de référence, attendu en croissance de +4/+5% en valeur et parfaire sa profitabilité pour tendre d'ici 2030 à une marge opérationnelle courante de l'ordre de 20%.

"Dans un environnement de marché aux tendances globales favorables, toutes les régions sont en croissance", souligne Virbac dans un communiqué. "Aux Etats-Unis, la dynamique de croissance a repris [...] après un troisième trimestre pénalisé par un effet de déstockage temporaire chez l'un de nos distributeurs".

Virbac cible pour 2025 une croissance de son chiffre d'affaires de 4% à 6% à taux de change et périmètre constants. En parallèle, le groupe estime que la marge d'Ebit ajusté devrait se consolider cette année au niveau de celle de 2024. Ces prévisions sont conformes aux attentes, signale Jefferies.

