VIRBAC SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
information fournie par TEC 16/12/2025 à 07:43

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 346.06 EUR. Le premier support est à 315.5 EUR, puis à 306.07 EUR et la résistance est à 362.66 EUR, puis à 372.09 EUR.


Dernier cours : 338
Support : 315.5 / 306.07
Resistance : 362.66 / 372.09
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : neutre

Valeurs associées

VIRBAC
338,000 EUR Euronext Paris 0,00%
