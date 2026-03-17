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Virbac s'attend à une croissance du CA entre 5,5% et 7,5% à pcc en 2026
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 17:59

Virbac VIRB.PA a annoncé mardi s'attendre en 2026 à une croissance du chiffre d'affaires entre 5,5% et 7,5% à périmètre et taux de change constants (pcc), incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm.

Dans un communiqué, le groupe cite par ailleurs une dynamique 2025 solide avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7,9% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat net consolidé progresse aussi, de 3,2%.

Le groupe va proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende net de 1,45 euro par action au titre de l’exercice 2025.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

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